30 proefpersonen maand opgesloten in containers

SASKIA CASTELYNS EN BRECHT HERMAN

13/04/17 - 05u00

In het universitaire ziekenhuis van Antwerpen, UZA, wordt een heus containerdorp van 66 containers gebouwd waarin een groep mensen in quarantaine zal ondergebracht worden bij wijze van experiment. © Benoit De Freine.

De Universiteit Antwerpen zet 30 proefpersonen een maand lang in quarantaine voor onderzoek naar een nieuw poliovaccin. Ze zullen leven in een containerdorp - iets wat meteen doet denken aan de tv-reeks 'Cordon'. Het onderzoek wordt mee gefinancierd door de stichting van Bill Gates.

In de VTM-fictiereeks 'Cordon' werd half Antwerpen met containers hermetisch afgesloten om een dodelijk virus niet te laten ontsnappen. Op de parking van het UZ Antwerpen wordt er nu een écht cordon gebouwd, maar dan wel één dat allesbehalve gevaarlijk is. De 66 containers die er geïnstalleerd worden zijn bedoeld voor twee groepen van telkens vijftien proefpersonen, die een nieuw oraal vaccin tegen kinderverlamming gaan testen. Zij zullen een maand lang in quarantaine leven in het containerdorp.



Contact met de buitenwereld

"De vrijwilligers mogen uiteraard wel contact houden met de buitenwereld via telefoon of sociale media", zegt professor Pierre Van Damme. "De afzondering is nodig omdat we willen vermijden dat de vaccinstam bijvoorbeeld via hun stoelgang in het milieu terechtkomt. Maar zelfs áls er een virus zou uitbreken, is er geen enkel gevaar, omdat ons land een hoge vaccinatiegraad heeft tegen polio."



De test kadert in een groot onderzoek van een internationaal consortium. Dat wordt mee gefinancierd door de 'foundation' van Microsoft-oprichter Bill Gates, de rijkste man ter wereld. Het is dan ook een hele eer voor de Antwerpse universiteit dat het onderzoek hier gebeurt.



