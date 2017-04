Hoge Gezondheidsraad wil genetische screening voor koppels met kinderwens

kv

De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een genetische screening voor alle koppels die kinderen willen. Op die manier kunnen erfelijke ziektes voorkomen worden. Veel mensen zijn immers drager van een erfelijke ziekte. Als hun partner daar eveneens drager van is, kunnen ze die ziekte zonder het te weten doorgeven aan hun kind.

"De meeste mensen zijn drager van een zeldzame ziekte," zegt Marc Van den Bulcke, expert bij de Hoge Gezondheidsraad. "Dragerschap wil zeggen dat je die ziekte niet zelf ontwikkelt, maar dat je wel een afwijking in een van de kopijen van je genoom bezit. Als je partner ook zo'n kopij heeft, kan het kind die erfelijke aandoening wel ontwikkelen. En zo'n testen willen wij voor een beperkt aantal ziektes aanbieden aan de bevolking."



Wanneer blijkt dat ouders grote kans lopen op een kind met een erfelijke aandoening, kunnen ze bijvoorbeeld opteren voor IVF: daarbij wordt immers enkel gebruik gemaakt van gezond materiaal.



Dergelijke testen zijn nu ook al beschikbaar via privébedrijven.



De Hoge Gezondheidsraad wil testen voor een vijftigtal ernstige ziektes, zoals mucovisidose en de ziekte van Duchenne. "Het zijn ziektes waarvan we 100 procent zeker zijn dat als we die afwijking detecteren, dat de kans zeer groot is dat het kind die ziekte gaat ontwikkelen," aldus Van den Bulcke.



De Hoge Gezondheidsraad wil dat de DNA-test aangeboden wordt aan alle toekomstige ouders, maar de test mag nooit verplicht worden.



Mensen die er bewust voor kiezen om toch een kind met een aandoening te krijgen, mogen daarvoor niet veroordeeld worden, waarschuwen gynaecologen.