Leven mogelijk op maan 'Europa'? NASA kondigt nieuwe ontdekkingen aan

Met haar zoute oceaan die een tweemaal zo groot volume beslaat als de oceanen op aarde, herbergt Europa, Jupiters maan, immers nog een mogelijkheid op buitenaards leven. © reuters.

NASA zal morgen, donderdag, nieuwe bevindingen presenteren over de zogenaamde oceaanwerelden - manen en planeten met ondergrondse oceanen - in ons zonnestelsel. Kennis over zulke werelden kan de zoektocht naar buitenaards leven een nieuwe wending geven.

De vraag is: willen we een planeet bestuderen die misschien ooit bewoonbaar was of willen we iets bestuderen dat op dit eigenste moment bewoond kan zijn? Britney Schmidt

Wetenschappers verzamelden de resultaten met behulp van de Hubble-ruimtetelescoop en ruimtesonde Cassini. Die draait reeds sinds 2004 mee in de baan van planeet Saturnus. De missie van het ruimtetuig loopt dit jaar ten einde.



De Aarde wordt beschouwd als een oceaanwereld omdat water de meerderheid van de aardoppervlakte bedekt. Andere gelijkaardige omgevingen in ons zonnestelsel zijn de manen van Jupiter, Saturnus en Neptunus, alsook de dwergplaneet Pluto. Venus en Mars zouden ooit ook oceanen gehad hebben, maar door het broeikaseffect en hun kwetsbare atmosfeer verloren ze die.



Zoute oceaan

NASA wil de waterbronnen in ons heelal nog aan verder uitgebreid onderzoek onderwerpen met de Europa Clipper-missie. Het ruimteagentschap wil zich daarbij vooral richten op Jupiters maan 'Europa'. Met haar zoute oceaan, die een tweemaal zo groot volume beslaat als de oceanen op aarde, herbergt ze immers nog een mogelijkheid op buitenaards leven.



"Europa is de beste kans op buitenaards leven naast de Aarde in ons zonnestelsel", zegt Britney Schmidt, assistent-professor aan Georgia Institute of Technology. Schmidt is een van de bezielers van de Europa-missie. De Europa Clipper zal na 2020 gelanceerd worden. Het zal vanaf dan nog enkele jaren duren vooraleer het zijn eindbestemming bereikt.



Omdat leven op onze buurplaneet Mars al jaren tot de verbeelding spreekt, kon Jupiters maan het grote publiek niet fascineren. Er zijn wel argumenten in het voordeel van potentieel leven op Mars, maar de kans bestaat dat deze planeet enkel in het verleden bewoonbaar was. Toen waren het klimaat en de atmosfeer van de Rode Planeet een stuk aangenamer. "De vraag is: willen we een planeet bestuderen die misschien ooit bewoonbaar was of willen we iets bestuderen dat op dit eigenste moment bewoond kan zijn?", vraagt Schmidt zich terecht af.