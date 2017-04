Met deze test kan je de blinde vlekken in je zicht vinden (en het kan verklaren waarom je soms je sleutels niet ziet terwijl ze voor je neus liggen)

Koen Van De Sype

© Dr John Greenwood, UCL.

Onderzoekers hebben ontdekt dat ons vermogen om dingen waar te nemen aan de buitenkant van ons zicht, sterk verschilt van persoon tot persoon. Ze ontwierpen een test waarmee je zelf kan ontdekken waar je 'blinde vlekken' liggen. Het zou onder meer kunnen verklaren waarom we soms bijvoorbeeld onze sleutels niet vinden terwijl ze vlak voor onze neus liggen: omdat we ze écht niet kunnen zien.

De studie werd opgezet door wetenschappers van het University College London, L'Université Paris Descartes en Dartmouth College in de Verenigde Staten en gepubliceerd in 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Dr. John Greenwood had de leiding over het onderzoek.



Drukke omgeving

Ze ontdekten aan de hand van tests dat we in een drukke omgeving minder goed de dingen waarnemen die bóven ons centrale gezichtspunt liggen dan die eronder. De dingen vlak voor ons zien we sowieso best. In welke mate hangt af van persoon tot persoon. Zo zien sommigen bijvoorbeeld beter wat er bóven hun centrale gezichtspunt ligt en anderen wat er réchts van ligt.