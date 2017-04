Het ontroerende bericht van Johan, een amper 53-jarige man die lijdt aan jongdementie

Brecht Herman

12/04/17 - 03u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Johan Cornu en zijn vrouw Inge Van Welden. © photo news.

video "Oudere mensen die ­dementeren, zijn zich vaak niet bewust van wat er gebeurt. Maar ik wéét dat ik op een dag als een plant zal ­eindigen." Johan ­Cammu is pas 53 en lijdt aan jong­dementie. Net als zo'n 6.000 andere Vlamingen.

"Hey, mannen van de interventie C-130 Melsbroek. Herinneren jullie je nog onze goede oude zendingen boven Kenia? We konden heel laag vliegen boven de Serengeti, waar we alle wilde dieren zagen. ­Olifanten, antilopen, gazelles... Als we op de grond liepen, moesten we zelfs opletten voor slangen. Prachtige momenten. Het was zalig om die met jullie te delen. Ik dank jullie daar hartelijk voor." De spotjes van Alzheimer Liga Vlaanderen, sinds vandaag op de radio, beginnen steevast met een opgewekte en plezante anekdote. Na een korte ­stilte gevolgd door de pijnlijke realiteit. "Op een dag zal ik mij dit moment ­mogelijk niet meer herinneren, ik zal misschien moeite hebben om jullie te herkennen. Maar weet: ook al zit ik stilletjes naast jullie, ik heb fantastische tijden met jullie gehad."

Mooie momenten

Johan Cammu (53), geboren Aalstenaar die nu in Oudenaarde woont, was net geen 17 jaar toen hij in het leger ging. Met volle goesting. Decennialang werkte hij als vliegtuigtechnicus, eerst op de luchtmachtbasis in Bierset, later in Melsbroek. Hij ging mee op missie naar Gabon, Noorwegen, Zuid-Afrika, Azerbeidzjan, Kenia, Marokko, Congo... Hij zag veel doden in Rwanda, ten tijde van de genocide, maar onthoudt toch vooral de mooie momenten met zijn collega's, kameraden eigenlijk - zoals die keer boven de Serengeti.



Allemaal verleden tijd, sinds Johan ­begin vorig jaar de diagnose dementie kreeg. Een ziekte die we associëren met bejaarden, maar waaraan ook naar schatting 6.000 jongere Vlamingen ­lijden. Een cijfer dat niet volledig vaststaat, enerzijds omdat er een groot ­taboe op rust, anderzijds omdat velen niet eens wéten dat ze dementerend zijn.