Zo klonk Stonehenge duizenden jaren geleden

De meeste wetenschappers die onderzoek verrichten naar Stonehenge buigen zich over de vraag waartoe het bouwwerk diende. Maar onderzoekers van de universiteit van Huddersfield zijn vooral geïnteresseerd in de geluiden die duizenden jaren geleden tussen de staande stenen weerklonken.

Rupert Till bij Stonehenge. © reuters.

De meeste archeologen zijn het erover eens dat Stonehenge, in het zuiden van Engeland, een soort prehistorische tempel was waarvan de stenen ingeplant werden op basis van de beweging van de zon. Maar volgens een team onderzoekers van de universiteit van Huddersfield hadden de stenen ook verrassende akoestische eigenschappen.



Hoe het prehistorische monument in lang vervlogen tijden dan wel klonk? Dat kan u ontdekken in een app waar de wetenschappers acht jaar aan werkten. Terwijl u langs het monument wandelt, kan u geluiden afspelen die de stenen in de loop van duizenden jaren genereerden, lang voor het verkeer in het Engelse graafschap Wiltshire de overhand nam.