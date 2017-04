"Ontdekking werking stevia opent perspectieven voor behandeling diabetes"

SPS

11/04/17 - 14u22 Bron: Belga

Het extract van de steviaplant is een natuurlijk alternatief voor suiker. © afp.

Onderzoekers van het Departement Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde van de KU Leuven hebben het mechanisme ontrafeld waarmee de caloriearme suikervervanger stevia de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. De onderzoeksresultaten openen volgens de wetenschappers perspectieven voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes te controleren en eventueel te voorkomen.

De onderzoekers Koenraad Philippaert en Rudi Vennekens konden aantonen dat actieve componenten van stevia de werking versterken van het ionenkanaal TRPM5. Dit zorgt er onder meer voor dat de pancreas voldoende insuline afscheidt, wat abnormaal hoge bloedwaarden en de ontwikkeling van diabetes type 2 voorkomt. De wetenschappers konden bij muizen die veel eten, aantonen dat een dagelijkse dosis steviabestanddelen beschermt tegen diabetes. De versterking van de werking van TRPM5 stimuleert overigens ook de smaakperceptie, wat de zeer zoete smaak van stevia en de bittere nasmaak verklaart.



Ondank het feit dat deze onderzoeksresultaten perspectieven openen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor diabetes, waarschuwt Koenraad Philippaert dat er nog een lange weg te gaan is voor er hiervan sprake kan zijn. "Dit is immers fundamenteel onderzoek. Verdere studies moeten nog uitwijzen of onze bevindingen ook gelden voor mensen. Nieuwe geneesmiddelen zijn dus zeker niet voor morgen", aldus de Leuvense onderzoeker.