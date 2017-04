Gevonden fossiel vult gat in de geschiedenis

Bewerkt door: IVI

11/04/17 - 12u28 Bron: BBC

© RV.

Het is waarschijnlijk dankzij fossiel Tiny dat we op de aardbol rondlopen. In 2012 ontdekten onderzoekers in Schotland de overblijfselen van het eerste gewervelde dier dat op land leefde. Sindsdien vonden wetenschappers meerder fossielen zoals Tiny. Paleontoloog Nick Fraser wil het dier nu meer bekendheid geven, want het belang van de gevonden overblijfselen is enorm groot.

Het fossiel heeft vier ledematen, twee longen, minstens vijf vingers en een ruggengraat. Met een schedel van slechts vier centimeter heeft het dier zijn naam Tiny (klein) niet gestolen. "Tiny is een cruciale stap in de geschiedenis", zegt Nick Fraser in een interview met BBC Radio 4. "Zonder dat dier zouden er geen vogels, dinosauriërs, krokodillen, zoogdieren of zelfs mensen bestaan."



Ondertussen hebben wetenschappers al meerdere gelijkaardige fossielen gevonden, sommigen de grootte van een hond. Dat fossiel Tiny en zijn soortgenoten weinig bekend zijn, is misschien te wijten aan het feit ze niet zo groot zijn als overblijfselen die in het verleden al werden gevonden. Fossiel Tiny is ook niet zichtbaar voor het publiek, de overblijfselen zitten nog steeds vast in gesteente. Fossiel Tiny zit nog vast in gesteente © RV.