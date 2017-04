Beginnende huisartsen vragen steeds vaker vestigingspremie

Door: redactie

11/04/17 - 05u53 Bron: Belga

© thinkstock.

Vorig jaar kregen 159 Vlaamse huisartsen een premie van 20.000 euro omdat ze zich vestigden in een gemeente met een huisartsentekort. Dat is een stijging met 60 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Toch blijft het aantal gemeenten met een artsentekort oplopen, zo blijkt uit een studie.

In Vlaanderen kampt 58 procent van de gemeenten met een huisartsentekort. Om dat probleem te bestrijden, besliste de federale overheid in 2006 om startende huisartsen te belonen als ze hun praktijk vestigen in een gemeente met een tekort. Sinds 2014 valt die materie onder Vlaams gezag en zijn er steeds meer aanvragen. Terwijl er in 2010 nog 13,5 miljoen euro werd uitgekeerd voor heel België, is dat dit jaar al 18,6 miljoen euro voor Vlaanderen alleen.



Renteloze lening

Met dat bedrag kunnen startende huisartsen ook een renteloze lening krijgen of bestaande praktijken een financiële tegemoetkoming voor het loon van onthaal- en secretariaatsmedewerkers. Dat er meer vestigingspremies worden toegekend, betekent volgens een studie van de KU Leuven en de UGent evenwel niet dat de premie ook een gunstig effect heeft op de spreiding van huisartsen.



Werkomstandigheden

Volgens de onderzoekers laten beginnende huisartsen zich in hun keuze waar ze zich vestigen eerder beïnvloeden door de werkomstandigheden zoals wachtregelingen, collega's of het type praktijk. Toch is de premie "zowel een financiële als psychologische bron van ondersteuning voor veel huisartsen en zou ook in de toekomst behouden moeten blijven, mits aanpassingen".