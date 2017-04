Versteend liefdesduo van vulkaanuitbarsting Pompeii zijn twee mannen

Door: redactie

10/04/17 - 14u44 Bron: The Telegraph

New research discovers iconic Pompeii couple were actually 'gay lovers': https://t.co/8YJNDnqH1U pic.twitter.com/QtOhBbDT1a

De overblijfselen van het bekende Pompeiaanse koppel zijn allebei mannelijk. Dat zegt althans de directeur van een Italiaanse archeologische site. Italiaanse media speculeren nu dat het om twee homoseksuelen zou gaan.

Een laatste omhelzing voor ze onder hete lava en as bedolven zouden worden: het iconisch beeld is een aandoenlijke herinnering aan 's werelds bekendste natuurramp. De uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus had een verwoestende impact op het Romeinse stadje.



Lange tijd werd aangenomen dat het om de resten van twee meisjes ging, die schijnbaar knuffelend hun doodsstrijd ingingen. Op basis van een CAT-scan en DNA-onderzoek kon men nu uitmaken dat het om twee mannen gaat. "Pompeii blijft verbazen", aldus directeur Massimo Osanna van de archeologische site over de opzienbarende ontdekking.



Homoseksueel koppel

Diepgravende antropologische testen op de beenderen en tanden van het duo onthullen dat het om mannen van respectievelijk achttien en twintig jaar oud gaat. Wat onderzoekers nog meer konden concluderen uit de resultaten van de analyse was dat de mannen zeker niet verwant waren.



De innige positie waarin de twee mannen zich bevonden, doet vermoeden dat de mannen mogelijk geliefden waren. Die hypothese kan evenwel niet bevestigd worden, zegt ook professor Stefano Vanacore. Hij is het hoofd van het onderzoeksteam in Pompeii.