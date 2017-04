Nieuw NASA-beeld toont Jupiter ongezien gedetailleerd

Door: Kenza Lamot

10/04/17 - 11u41 Bron: The Independent

NASA is er op 3 april in geslaagd de grootste planeet van ons zonnestelsel buitengewoon gedetailleerd op beeld vast te leggen.

Het was NASA's ruimtetelescoop Hubble die voor het unieke kiekje zorgde. Hubble kon Jupiter fotograferen in oppositie. Dat betekent dat de aarde op dat moment net tussen de zon en Jupiter stond. De afstand tussen de twee planeten bedroeg toen slechts een kleine 666,3 miljoen kilometer.



Voor ruimtetelescopen is zo'n oppositie een mooie opportuniteit om de planeet in close-up te vatten. Het beeld biedt een mooie weergave van de kleurrijke atmosfeer van de grote gasplaneet. Zo zijn verschillende wolkenbanden en de frappante Grote en Kleine Rode Vlek duidelijk te onderscheiden.



Wetenschappers vrezen echter dat die geprononceerde Grote Rode Vlek mettertijd zal verdwijnen. Op de nieuwste foto ziet de vlek er immers opvallend klein uit. De rode vlek, een hogedrukgebied op de planeet, kan al zo'n 150 jaar waargenomen worden. De oppervlakte die de storm beslaat is groter dan de planeet Aarde maar krimpt al decennialang. Met telescopen als de Hubble hopen academici meer inzichten te verwerven over het fenomeen.



De telescoop draait al sinds de jaren 90 mee in de baan van de aarde. Vanuit die positie wist hij al de meest gedetailleerde ruimtebeelden te maken.