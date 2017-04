"Avondmensen voelen een soort permanente jetlag"

Door: ND

8/04/17

Ben jij eerder een nachtbraker dan een ochtendmens? Onderzoekers ontdekten een bepaalde genmutatie bij avondmensen, die verklaart waarom zij 's nachts langer actief blijven dan de gemiddelde mens. Hun innerlijke klok loopt langer, waardoor ze "permanent het gevoel van een jetlag hebben", aldus de onderzoekers.

Behoor jij tot de categorie mensen die pas levendig wordt na 21u 's avonds, en nooit voor 1u in bed belandt? Wetenschappers van The Rockefeller University ontdekten een bepaalde genmutatie bij avondmensen, waaruit blijkt dat hun gevoelsmatige interne klok trager loopt. Voor hen voelt het alsof een dag 24 en 1/2 uur duurt. Hun innerlijke klok komt niet overeen met de 24 uur die er in ons dagschema zitten, waardoor ze 's avonds de slaap niet kunnen vatten.

Slaaptips voor avondmensen

Ben jij zo'n avondmens die het moeilijk heeft om zich aan onze maatschappij aan te passen, die vooral op ochtendmensen is voorzien, dan zijn er wel een aantal dingen die je kan doen. Probeer om overdag voldoende in het daglicht te komen, om de hormonen die je slaap- en waakritme regelen in evenwicht te houden. Mijd ook om 's avonds laat nog veel op schermen te kijken, omdat het blauw licht de aanmaak van slaaphormoon melatonine in de war stuurt. Hier lees je nog meer tips om een bevredigend slaappatroon te ontwikkelen.