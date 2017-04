Aardeachtige planeet is mogelijk 'stomende waterwereld'

kv

7/04/17 - 03u12 Bron: BBC, Space.com

Een impressie van GJ 1132b, die rond een rode dwerg cirkelt. © Dana Berry.

Wetenschappers hebben voor het eerst een atmosfeer ontdekt rond een aardeachtige planeet. Ze bestudeerden de planeet GJ 1132b, die 1,4 keer zo groot is als de aarde en 39 lichtjaren van ons verwijderd. Uit de studie, die werd gepubliceerd in het Astronomical Journal, blijkt dat de planeet omgeven is door een dikke laag gassen die ofwel uit water, methaan of een combinatie van beiden bestaan. De ontdekking van een planeet met een atmosfeer is een belangrijke stap in de zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel.

De ontdekking van planeet GJ 1132b werd voor het eerst aangekondigd in 2015. Ze ligt in het Vela-sterrenstelsel en cirkelt rond de dwergster GJ 1132. De planeet is in omvang ongeveer gelijkaardig aan de aarde, maar haar ster is veel kleiner, koeler en zwakker dan onze zon.



Sterrenkundigen hebben in het verleden al atmosferen ontdekt rond veel grotere gasreuzen zoals Jupiter of rond een 'superaarde' zoals 55 Cancri e, een planeet die ongeveer acht keer groter is dan de aarde op 40 lichtjaren van ons zonnestelsel. Maar het is de allereerste keer dat er bewijs is voor een atmosfeer rond een planeet die qua omvang niet veel verschilt van de aarde. Aan de hand van de atmosfeer kunnen de onderzoekers proberen vast te stellen of deze werelden geschikt zijn voor leven zoals we dat hier kennen en kunnen ze op zoek gaan naar sporen van leven. Lees ook In deze kluis onder het poolijs moet alle belangrijke info van de mensheid Apocalyps overleven

Dirk Frimout vertrok 25 jaar geleden als eerste Belg naar de ruimte

Vierde man ooit die op de maan wandelde: "Zo weet ik dat aliens nog nooit naar de aarde kwamen"

Dikke atmosfeer Met een telescoop van het Europese Zuidelijke Observatorium in Chili konden de onderzoekers de planeet bestuderen door te observeren hoe ze het licht van haar ster blokkeert terwijl ze er rond cirkelt. "Het maakt dat de ster wat zwakker lijkt - en het is eigenlijk een heel goede manier om cirkelende planeten te vinden - zo werd deze ontdekt," aldus dr. Southworth.



Verschillende moleculen in de atmosfeer van een planeet - indien ze over een beschikt tenminste - absorberen licht op verschillende manieren, waardoor wetenschappers op zoek kunnen gaan naar hun chemische 'handtekeningen'.



Op basis van de observaties van planeet GJ 1132b vermoeden ze dat deze beschikt over een dikke atmosfeer die bestaat uit stoom en/of methaan. "Een mogelijkheid is dat het een 'waterwereld' is met een atmosfeer van hete stoom," zegt Southworth.