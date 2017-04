Kannibalisme blijkt niet erg voedzaam

Door: redactie

Kannibalisme was helemaal niet de meest voedzame optie voor de prehistorische mens. Dat blijkt uit een studie van de Britse University of Brighton naar de voedingsgewoonten van onze voorvaderen, die in het gerenommeerde vakblad 'Nature' is verschenen. Het feit dat de praktijk in die tijd toch nog relatief vaak voor kwam, heeft volgens de onderzoekers niets te maken met de voedingswaarde van mensenvlees, maar wel met de veelvuldige aanvaringen tussen de verschillende stammen.