"Muziek heeft een stimulerend effect op de hartslag"

Luisteren naar muziek verhoogt de hartslag, terwijl een afname in het tempo van de muziek dat effect vermindert. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Universiteit Gent. Volgens de universiteit kan de bevinding relevant zijn voor therapeuten, sporters en de doorsnee muziekliefhebber.

Om meer te weten te komen over de relaxerende of stimulerende kwaliteiten van muziek, onderzocht het IPEM (het onderzoekscentrum van de afdeling Musicologie aan de UGent) of muziek de hartslag van de luisteraar kan beïnvloeden. Bij proefpersonen werd na een ontspanning, de hartslag gemeten. Daarna werd muziek afgespeeld in een tempo identiek aan de hartslag, maar ook trager en sneller.



"Uit de studie bleek dat de hartslag van de proefpersonen significant toenam van zodra muziek geïntroduceerd werd", zegt Edith Van Dyck. "Bijkomende versnellingen in het tempo van de muziek waren niet in staat om de hartslag verder te stimuleren. Indien het tempo van de muziek afnam, detecteerde men wel een effect op het aantal slagen per minuut en bleek het stimulerende effect van muziek gereduceerd te worden. Daardoor kwam de hartslag opnieuw in de buurt van het initieel gemeten aantal slagen per minuut in stilte."



De resultaten dragen bij tot onze kennis over de link tussen muziek en cardiovasculaire parameters en zijn van cruciaal belang voor de manier waarop we muziek in dagdagelijkse situaties hanteren, aldus nog de onderzoekster.