Zwitserse farmareuzen gebruikten psychiatrische patiënten als proefkonijnen

Bewerkt door: LB

4/04/17 - 16u03 Bron: Belga

© thinkstock.

Aan de psychiatrische kliniek in het Zwitserse Bazel zijn in de naoorlogse periode blijkbaar regelmatig niet-toegelaten medicijnen zonder medeweten van de patiënten getest. Het zou in totaal om meer dan 1.000 patiënten gaan, klinkt het in een vandaag gepubliceerd rapport.

De Universiteit van Bern kwam na onderzoek van 330 medische dossiers en andere documenten tot die slotsom. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van de kliniek.



'Grijze gebieden'

Mogelijke gevolgschade van de patiënten werd voorlopig niet nagegaan. De kliniek wijst erop dat de juridische situatie inzake het testen van geneesmiddelen destijds "vele grijze gebieden" bevatte.



Bijna tien procent van alle patiënten van de kliniek met de diagnose schizofrenie of andere stemmingsstoornissen waren betrokken. Onder hen ook personen die onder dwang waren binnengebracht in de psychiatrische universiteitskliniek van Bazel.



Meer vrouwen

Vrouwen werden duidelijk meer gebruikt voor de testen van 60 stoffen dan mannen. Aanwijzingen voor pogingen bij kinderen zijn er niet. "Bij de geteste bereidingen ging het zowel om werkzame stoffen, die later op de markt werden gebracht, als om stoffen die omwille van de bijwerkingen nooit de toelating kregen", klinkt het in het rapport.



Door ontbrekende documentatie is het niet mogelijk te achterhalen of de betrokkenen wisten welke medicamenten ze toegediend kregen.



"Ook zou er een nauwe samenwerking mogelijk zijn geweest met de farmaceutische industrie", aldus de auteurs. Maar door een slechte bronvermelding kon die samenwerking niet in detail toegelicht worden. Bazel is het centrum van de Zwitserse farmacie. De farmareuzen Novartis en Roche hebben er hun zetel.