Wetenschappers ontdekken overblijfselen van nog onbekende piramide

Koen Van De Sype

3/04/17 - 14u19 Bron: Al Jazeera, ABC News

De knikpiramide van Snofroe. De nieuwe piramide werd gevonden ten noorden van deze landmark. © rv.

Egyptische archeologen hebben zo'n 40 kilometer ten zuiden van de stad Cairo resten gevonden van een nog onbekende piramide. Het bouwwerk zou volgens autoriteiten een van de eerste pogingen geweest zijn van de oude Egyptenaren om een piramide te bouwen met zacht hellende wanden.

Een topmedewerker van het departement Antiquiteiten vertelde dat de overblijfselen dateren uit de 13de Dynastie, die ongeveer 3.700 jaar geleden over Egypte heerste. "Ze werden aangetroffen ten noorden van de piramide van koning Snofroe, in de koninklijke dodenstad van Dahshur", aldus Mahmoud Afifi. "Dat was een plek waar hoge officieren en mensen van het hof werden begraven."



Necropolis

Volgens Adel Okasha, die aan het hoofd staat van de necropolis, zouden de overblijfselen deel uitmaken van de binnenste structuur van de piramide en onder meer een gang omvatten. Er zijn ook stenen gevonden die ons een blik gunnen op hoe de piramide langs de binnenkant was aangekleed.