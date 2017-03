Helft artsen wil ereloon onmiddellijk innen om toestroom op spoed te beperken

Door: redactie

De spoeddiensten van ziekenhuizen zijn overbevraagd en onderbemand. Om te voorkomen dat mensen naar de spoeddienst trekken terwijl dat eigenlijk niet nodig is, willen de artsen de patiënten niet alleen beter sensibiliseren, maar vindt ook bijna de helft van hen (49 procent) het een goed idee om het ereloon voor een spoedconsultatie onmiddellijk te innen. Dat schrijft de Artsenkrant vandaag, op basis van een enquête bij meer dan 1.800 artsen.

Het honorarium dat patiënten betalen bovenop de consultatie bij een spoedarts, is afhankelijk van de aandoening en de eventuele ingrepen die er moeten gebeuren. Bij een hechting of een operatie kan dat bedrag al snel oplopen tot enkele honderden euro's. Door dat ereloon onmiddellijk te innen, hopen artsen dat mensen die niet echt op de spoeddienst moeten zijn, er zullen wegblijven.



Bijna de helft van de artsen is voor dat idee gewonnen. De solowerkende huisartsen blijken het meest enthousiast. Bij de ziekenhuisspecialisten zelf is 45,9 procent voorstander.



Volgens Stijn Vanholle van het artsensyndicaat Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM), "bestaan er betere maatregelen dan dat". "We moeten vermijden dat mensen worden afgeschrikt om naar de spoeddienst te gaan als het wel nodig is. Bovendien is het een moeilijke discussie om te bepalen of iemand terecht naar spoed gaat, of niet", klinkt het.



Concreet pleit Vanholle voor een betere 'triage' van patiënten, bijvoorbeeld via huisartsenwachtposten, zodat mensen meteen verwezen worden naar de juiste dienst.



Ook bij de artsen zelf valt dat idee niet op een koude steen. Ongeveer 44 procent vindt triage in een huisartsenwachtpost een goed idee. Daarnaast wil ongeveer een derde de triage op de spoed organiseren, door een huisarts.