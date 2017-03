Nieuwe ontdekking toont aan: T-Rex was gevoelige minnaar

Door: DBA

We kennen de Tyrannosaurus rex vooral als bloeddorstige dinosaurus die miljoenen jaren geleden de aarde teisterde. Maar hij had ook een gevoelige kant, hebben wetenschappers nu ontdekt. Dat schrijft The Guardian.

De mannelijke en vrouwelijke dieren zouden hun gevoelige gezichten in een soort van prehistorisch voorspel tegen elkaar gewreven hebben De carnivoor, die ruim 10 meter groot was en zijn prooi met tanden zo groot als messen verslond, had ook een snuit die even gevoelig was als de menselijke vingertoppen. In het tijdschrift Scientific Reports leggen wetenschappers uit hoe de T-rex en andere tyrannosauriërs hun gevoelige neuzen gebruikten om hun omgeving te verkennen, nesten te bouwen, en voorzichtig fragiele eieren of babydino's op te tillen.



Hun snuit zou echter ook een ander doel gehad hebben. Die zou immers cruciaal geweest zijn bij het paren. Volgens experten zouden de mannelijke en vrouwelijke dieren hun gevoelige gezichten in een soort van prehistorisch voorspel tegen elkaar gewreven hebben.