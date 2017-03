Wetenschappers vormen spinazieblaadjes om tot kloppend hartweefsel

Door: redactie

video Onderzoekers aan het Worcester Polytechnic Institute in Massachusetts zijn erin geslaagd om spinazieblaadjes om te vormen tot kloppend hartweefsel.

Door de groente met detergent te wassen wordt het blad gestript van de groene kleur en blijft er een doorzichtig blad over. Dat doorzichtig blad is de cellulose. De structuur ervan leunt dicht aan bij de structuur van levend weefsel.



De nerven van het blad zijn eigenlijk waterkanaaltjes die gelijken op aders van een patiënt. De wetenschappers konden een bloedvatenstructuur nabootsen op het spinazieblad en brachten er hartspiercellen op aan, die in leven blijven én samentrekken. Door de 'aders' van het blad stroomt nu een rode kleurstof.



De spinazieblaadjes zouden vooral patiënten kunnen helpen die een hartaanval gehad hebben.



Mogelijk zouden artsen de techniek al over een vijftal jaar kunnen toepassen.