Australische wetenschappers ontdekken grootste dinosaurusafdruk ooit

Door: TT

28/03/17 - 11u28

Dinosaurusafdrukken in het onderzochte gebied. © afp.

Na meer dan vijf jaar graven in het 'Jurassic Park' van Australië hebben wetenschappers eindelijk hun fenomenale bevindingen openbaar gemaakt: maar liefst 21 verschillende pootafdrukken werden ontdekt, waaronder ook de grootste ooit.

1,75 meter: dat is de lengte van de grootste pootafdruk van een dinosaurus die is gevonden in het noord-westen van Australië. Het waren wetenschappers van de University of Queensland onder leiding van Steve Salisbury die de ontdekking deden. De afdruk behoorde toe aan een sauropode, een gigantische herbivoor met een lange nek. Met de 1,75 meter wordt het vorige record van 1,15 meter ruim gebroken. Die afdruk werd pas afgelopen juli gevonden in Bolivië.

Salisbury toont zich tegenover CNN bijzonder opgetogen over de vondst: "Deze gigantische afdrukken zijn zonder meer spectaculair. Er is niets dat nog maar in de buurt komt van deze afmetingen." In totaal werden duizenden afdrukken bestudeerd.

Dinosaur tracks of the Broome Sandstone fill a huge gap in our knowledge of Australia's Cretaceous dinosaur faunas https://t.co/B3NAlwBreD pic.twitter.com/odRINxOAic — Steve Salisbury (@implexidens)

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in de Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology. Volgens Salisbury gaat het om de meest diverse verzameling afdrukken ooit gevonden in 127 tot 140 miljoen jaar oude rotsen. "Dit is een heel belangrijke ontdekking, zonder voorgaande in de wereld. Dit moet een magische plek geweest zijn, het Australische Jurassic Park, in een wild en spectaculair landschap."



De onderzoekers konden vier verschillende groepen onderscheiden tussen de 21 verschillende afdrukken. "Er zijn vijf soorten afdrukken van carnivoren, minstens zes soorten van herbivore sauropoda met een lange nek, vier soorten tweepotige herbivoren en zes soorten van dinosaurussen met een schild." Voor het eerst is bovendien ook bevestigd dat er miljoenen jaren geleden stegosaurussen rondliepen in Australië.