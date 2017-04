74 procent van Belgische spermadonoren wil anoniem blijven

Door: redactie

video Maar liefst 74 procent van de Belgische spermadonoren wil enkel nog doneren als de anonimiteit verzekerd blijft. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie van Annelies Thijssen van UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). CD&V en sp.a pleiten er echter voor om de donoranonimiteit af te schaffen. Maar volgens de studie van Thijssen zullen er dan veel donorcentra verdwijnen wegens te weinig donoren.

Er vindt momenteel een discussie plaats om de anonimiteit van de spermadonor af te schaffen. Spermabanken vrezen daardoor voor de beschikbaarheid van hun donoren. "Er zijn nu al niet voldoende Belgische donoren", zegt professor Willem Ombelet (ZOL-UHasselt). "75 procent van de donorinseminaties gebeurt nu al met Deens sperma. Als de anonimiteit afgeschaft wordt, zullen er hele lange wachtlijsten ontstaan voor mensen die zwanger willen worden via inseminatie."



Toevlucht zoeken in het buitenland

In het spermadonorcentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg komt 33 percent van de donorpatiënten uit Nederland. "Daar is de anonimiteit van de donoren al opgeheven waardoor er minder donoren zijn en lange wachtlijsten zijn ontstaan", zegt Annelies Thijssen. "Ook uit Frankrijk en Duitsland komen donorpatiënten naar het ZOL omdat daar geen lesbische koppels en alleenstaanden behandeld mogen worden."



Net zoals in Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen de Belgische donorpatiënten volgens professor Ombelet hun toevlucht zoeken tot het buitenland, moest het wetsvoorstel goedgekeurd worden. "En veel keuze hebben de donorpatiënten dan niet meer", aldus Ombelet. "Ze kunnen enkel nog terecht in Oost- en Zuid-Europa."



Keuze aan de donor

Professor Ombelet begrijpt wel waarom sp.a en CD&V het wetsvoorstel indienen. "Als je het enkel vanuit het standpunt van het kind bekijkt, is niet-anoniem inderdaad de beste optie", aldus Ombelet. "Elk kind heeft namelijk het recht om te weten wie zijn of haar vader is. Maar dan zal de grote meerderheid van de spermadonoren afvallen. Ik ben voorstander van de mogelijkheid om de donoren zelf de keuze te geven of ze anoniem blijven of niet."



Sinds de effectieve start van het centrum in 2015 werden er 6 baby's geboren en zijn 16 vrouwen zwanger na donorinseminatie met Belgisch sperma. In totaal zijn er 400 donorinseminaties per jaar waarvan 75 percent met Deens sperma en 25 percent met Belgisch sperma.