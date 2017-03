Nieuwe studie bevestigt: twee derde van kankers gevolg van "brute pech"

Koen Van De Sype

Een nieuwe Amerikaanse studie heeft de resultaten van een eerder - controversieel - onderzoek bevestigd dat ongeveer twee derde van alle kankers veroorzaakt wordt door willekeurige fouten in ons genetisch materiaal. Die ontstaan als onze cellen zich delen en hun DNA kopiëren. Ze kunnen mee verklaren waarom mensen die gezond leven en bijvoorbeeld veel sporten de ziekte toch nog kunnen krijgen.

De studie uit 2015 - door Vogelstein en wiskundige Cristian Tomasetti - poneerde dat random fouten in ons genetisch materiaal de oorzaak zijn van heel wat meer kankergevallen dan oorspronkelijk gedacht. Heel wat kankerdeskundigen schreeuwden daarop moord en brand, want zij hielden al die tijd vol dat de meeste kankers veroorzaakt worden door een ongezonde levensstijl, omgevingsfactoren zoals roken en drinken, en erfelijkheid.



Schrijffoutjes

"Het toeval speelt echter ook een grote rol", aldus Tomasetti. "Elke keer een cel zich deelt en haar genetisch materiaal kopieert in nieuwe cellen, kunnen 'schrijffoutjes' ontstaan. En die zijn een niet te verwaarlozen bron van mutaties."