Het licht aan het einde van de tunnel is écht: dit gebeurt er 30 seconden voor je sterft

Wat gebeurt er met een stervend brein? Hoe beleven we onze laatste seconden? Een gereputeerd neuroloog laat zijn licht schijnen over deze belangrijke vragen. Dat je uit je lichaam zou treden, is nonsens. Maar het licht aan het einde van de tunnel is wel degelijk echt!

Cameron Shaw, een gerenommeerd Amerikaans neuroloog, liet voor Vice zijn licht schijnen over de ultieme momenten van een mensenleven. Uit je eigen lichaam treden blijkt nonsens, maar er is wel een logische verklaring voor. "Soms denken mensen dat je de realiteit hebben gezien, maar eigenlijk gaat het om een wereld die je brein oproept", vertelt Shaw. "Bij een bijna-dood-ervaring zie je niets, het is je brein die zich een andere realiteit inbeeldt."

Licht aan het einde van de tunnel Het licht aan het einde van de tunnel blijkt dan weer wel te bestaan. God heeft er echter niets mee te maken. "Tunnelvisie doet zich voor als de bloedtoevoer naar de hersenen plots wordt afgesneden", aldus Shaw. De neuroloog vergelijkt het verschijnsel met het moment net voor je flauwvalt: "Voor je flauwvalt, vernauwt je gezichtsveld tot het helemaal zwart wordt. Dat komt omdat er te weinig bloed naar je hersenen stroomt."

Je leven flitst voor je ogen voorbij Je leven dat voor je ogen voorbijflitst, blijkt óók mogelijk. Wetenschappers van de Hadassah universiteit in Jeruzalem onderzochten zeven mensen die een bijna-dood-ervaring hadden gehad en die intense momenten uit hun leven hadden zien voorbijflitsen.



"Er is geen lineair tijdsverloop", vertelde een van de proefpersonen. "Er zijn geen tijdslimieten." Een andere proefpersoon had net hetzelfde vastgesteld: "Het was alsof ik daar al eeuwen was. Ik bevond me in een moment maar tegelijkertijd ook in duizend jaar. Sommige ervaringen gebeurden zelfs gelijktijdig."