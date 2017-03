Gif van dodelijkste spin kan hersenen beschermen na beroerte

JC

20/03/17 - 22u51 Bron: IFLScience, The Guardian

Een beet van een Australische trechterwebspin is dodelijk, maar één molecule in het gif zou de hersenen kunnen beschermen tegen schade. © Wikimedia Commons/Tirin.

Artsen hebben puur toevallig een onverwachte stof ontdekt die de hersenschade na een beroerte mogelijk drastisch kan beperken: het gif van een van de dodelijkste spinnen ter wereld.

Een beet van een Australische trechterwebspin kan binnen het kwartier dodelijk zijn voor een mens. Maar een onschadelijk bestanddeel van het gif kan de hersencellen mogelijk beschermen tegen schade na een beroerte. Zelfs indien het pas enkele uren na de beroerte wordt toegediend. Wetenschappers van de universiteit van Queensland kwamen toevallig tot die ontdekking tijdens DNA-onderzoek naar het gif van de spin, die voorkomt in Queensland en New South Wales. Eén molecule die ze in het gif vonden, Hi1a, sprong bijzonder in het oog omdat ze erg leek op een andere chemische stof waarvan geweten is dat die de hersenen beschermt. Bij tests op ratten bleek de nieuwe molecule nóg efficiënter om hersenschade te voorkomen.

Bloedtoevoer

Werd de stof twee uur na de beroerte toegediend, dan verminderde de hersenschade met tachtig procent Professor Glenn King

Als de ontdekking op termijn daadwerkelijk tot een nieuw medicijn zou leiden, zou dat bijzonder goed nieuws zijn. Jaarlijks sterven zo'n 6,4 miljoen mensen na een beroerte. Nog meer slachtoffers lopen hersenschade op. In 85 procent van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte, waarbij een bloedvat verstopt raakt en de bloedtoevoer onderbroken wordt. Dat leidt tot zuurstofverlies in de hersenen, waardoor hersencellen afsterven.

Maar hoe schadelijk dat zuurstoftekort ook kan zijn, de meeste overlijdens zijn onnodig, zegt professor Glenn King van de universiteit van Queensland aan IFLScience. Zijn studie, die gepubliceerd werd in Proceedings of the National Academy of Sciences, toonde immers aan dat ratten ischemische beroertes kunnen overleven zonder al te veel schade.



Een kleine dosis van de molecule uit het spinnengif bleek de hersencellen al te beschermen tegen beroertes. Werd de stof twee uur na de beroerte toegediend, dan verminderde de hersenschade met tachtig procent. Maar zelfs acht uur na de beroerte bleek de stof nog efficiënt: in vergelijking met onbehandelde dieren lag de schade nog steeds 65 procent lager.



Of hetzelfde geldt voor mensen, is nog niet duidelijk. Tests bij mensen zijn een volgende stap. Als de stof ook hier veelbelovend blijkt, zou ze kunnen leiden tot het eerste medicijn tegen hersenschade na beroertes.