Geur van bloesems laat cellen darmkanker afsterven

20/03/17 - 17u05 Bron: Die Welt

Wilde liguster in bloei. De geur van de bloesem doet darmkankercellen afsterven. © Wikimedia.

doorbraak De geur van bloeiende wilde liguster, een populaire tuinplant, is in dierenproeven werkzaam gebleken tegen tumorcellen in de darm. Deze ontdekking van geurvorsers aan de universiteit van het Duitse Bochum kan naar nieuwe behandelingen van darmkanker leiden.

Dikkedarmkanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Toch is het in ons land de op één na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen (na borstkanker) en de op twee na meest voorkomende vorm bij mannen (na prostaatkanker en longkanker). Nieuwe bevindingen van olfactorische vorsers kunnen nu nieuwe behandelingen mogelijk maken.



In het vakblad 'Plos One' berichten professoren Hanns Hatt en Lea Weber van de universiteit van Bochum dat de groei van darmkankercellen door de geurstof troenan wordt afgeremd.



In tumorcellen in de dikkedarm ontdekten zij geurreceptoren. Vervolgens onderzochten ze welke geurstof deze receptoren activeert en hoe dat op de tumorcellen inwerkt. Ze wisten de molecule troenan te identificeren als activeerder van de geurreceptor. Troenan ruikt als ligusterbloesem. Die struikplant wordt vaak als heg aangeplant en draagt zwarte besjes in de bloeitijd.



Om te onderzoeken hoe de geurstof troenan op tumorcellen inwerkt, namen de vorsers weefselmonster van darmkankerpatiënten. Nadat de kankercellen met troenan in contact waren gekomen, groeiden die minder snel en bewogen ze langzamer dan voordien. Dit bemoeilijkt de vorming van uitzaaiingen en de met troenan behandelde kankercellen stierven ook in aanzienlijke mate af.



Vervolgens voerden de wetenschappers proeven uit met genetisch gemodificeerde muizen die menselijke darmkankercellen hadden gevormd. Opnieuw werden de kankercellen succesvol bestreden met de geur.