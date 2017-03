Franse astronaut maakt adembenemende foto's vanuit ruimtestation

Koen Van De Sype

20/03/17 - 16u14 Bron: Twitter

© Twitter.

video De Franse astronaut Thomas Pesquet (39) vertrok 120 dagen geleden op ruimtemissie naar het internationaal ruimtestation ISS en daar neemt hij al enkele maanden magisch mooie foto's van onze aarde. Hij deelt de beelden op Twitter en laat iedereen meegenieten.

Pesquet vertrok in november vorig jaar naar het ISS en kwam daar op 20 november aan, samen met een Amerikaanse en een Russische collega. Ze blijven er zes maanden en zullen honderden wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Pesquet is de jongste astronaut ooit van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de tiende Fransman in de ruimte.