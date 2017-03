Belgische onderzoekers helpen antibioticaresistentie bij tuberculosepatiënten bestrijden

Bewerkt door: jv

20/03/17

Onderzoekers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hebben samen met een team uit Rijsel een nieuw prototype van een geneesmiddel op punt gesteld dat het mogelijk maakt om de resistentie tegen ethionamide uit te schakelen. Dat meldt het instituut in een persbericht. Ethionamide is een antibioticum voor tuberculosebehandeling.

De studie van het team werd op 17 maart in het tijdschrift Science gepubliceerd. Ethionamide is een tuberculosemiddel dat vanuit de bacterie moet worden geactiveerd om ze te kunnen doden. Resistentie tegen ethionamide doet zich voor wanneer genetische mutaties dit mechanisme, de bioactivering, aantasten. De studie heeft aangetoond dat de combinatie van SMARt-420, zoals het geneesmiddel werd genoemd, met ethionamide ertoe kan leiden dat een tuberculosebacil die resistent is geworden tegen het antibioticum, opnieuw volstrekt gevoelig wordt via stimulatie van een nieuwe activeringsweg.



Het WIV heeft de efficiëntie van het geneesmiddel getest. "Tijdens de tests is de combinatie van SMARt-420 met ethionamide efficiënt gebleken voor de behandeling van muizen besmet met tuberculosebacillen die ongevoelig waren geworden voor het antibioticum", zegt Vanessa Mathys, verantwoordelijke van het referentiecentrum voor Mycobacterium spp. op het WIV. "De studie opent nieuwe en veelbelovende perspectieven in de strijd tegen antibioticaresistentie."