Stephen Hawking gaat ruimtereis maken: "Ik zei onmiddellijk ja"

Koen Van De Sype

20/03/17 - 13u09 Bron: ITV

© ap.

"Ik dacht dat niemand me mee zou willen nemen, maar Richard Branson bood me zelf een zitje aan op zijn Virgin Galactic. Ik heb meteen ja gezegd." De wereldberoemde professor Stephen Hawking mag dan al een beperking hebben en 75 jaar zijn, hij is nog vast van plan om de ruimte in te gaan.