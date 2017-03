Nieuw licht op leven in tijd van Christus: archeologische vondsten in Israël voorgesteld

Door: redactie

Het leven ten tijde van Jezus Christus wordt weer duidelijker en begrijpelijker door een reeks archeologische vondsten van tientallen objecten uit de eerste eeuw van onze tijdrekening. Ze werden gisteren voorgesteld door het Agentschap voor Israëlische Antiquiteiten.

De vondsten werden gedaan in de omgeving van Jeruzalem en Galilea, waar Jezus volgens de christelijke traditie heeft geleefd. Het gaat om vazen, keukengerei, juwelen, resten van een wijnpers, beenderen uit knekelhuizen en begraafplaatsen met joodse opschriften tot en met nagels die dienden voor kruisigingen.



Dagelijks leven

"We kunnen door deze vondsten een beter beeld krijgen van het dagelijkse leven in die tijd, van geboortes over voedingsgewoontes en reisgedrag van de tijdgenoten van Jezus tot en met rituelen van rouw en begraven", zegt professor Gideon Avni, directeur van de archeologische afdeling van het Agentschap voor Israëlische Antiquiteiten.



Muntstukken

Het agentschap bewaart al meer dan een miljoen objecten, maar krijgt er jaarlijks nog meer dan 40.000 bij van zo'n 300 sites waar archeologen werken. Bij de vondsten die gisteren getoond werden, waren muntstukken uit de Byzantijnse periode die aangetroffen werden in een gebouw nabij Jeruzalem, waar christelijke bedevaarders logeerden. Het zijn een negental muntstukken die dateren van de 4de tot de 7de eeuw en die weggestopt zaten in een muur, waar de eigenaar ze kennelijk in veiligheid had willen brengen, aldus archeologe Annette Landes-Nagar.



Het zou gaan om een bewijs van de stelling dat er een invasie uit Perzië plaatsvond in de Byzantijnse periode, waardoor de christenen uit dit gebied verdreven werden.