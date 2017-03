Vormt deze schaakpuzzel de sleutel tot het menselijke verstand?

SG

18/03/17 - 21u33

Wis- en natuurkundige Roger Penrose. © cc - Biswarup Ganguly.

Mens vs. computer Een onschuldige schaakpuzzel zou wetenschappers weleens een hele stap vooruit kunnen helpen in het begrijpen van het menselijke verstand en redeneervermogen. Dat stelt het nieuw opgerichte Penrose Institute. Kunt u het probleem oplossen?

Sir Roger Penrose tekende het probleem naar verluidt zelf uit, precies met als doel de artificiële intelligentie van een computer te verslaan. Volgens hem zal een geavanceerde schaakcomputer bij deze - vrij onmogelijke, maar reglementaire - opstelling altijd stellen dat zwart gewonnen heeft. Dat heeft te maken met de drie zwarte lopers, die de computer steevast in een schier eindeloos moeras van berekeningen zal doen belanden. Toch kan wit alsnog winnen, stelt Penrose, of op z'n minst een patstelling bekomen. Daarvoor is gewoon een menselijke touch nodig.



Penrose roept mensen (en ja, ook computers) op om uit te zoeken hoe. Daarna wil hij te weten komen hoe zij tot die oplossing gekomen zijn. Een volgende stap zou een onderzoek zijn met hersenscans bij de allersnelste spelers, om te achterhalen of 'het ontstaan van menselijk inzicht' ook zichtbaar is in het brein. Het doel is zo de fundamentele verschillen tussen computers en het menselijke bewustzijn te kunnen aanwijzen. 'Mensen worden depressief van de gedachte aan een toekomst waarin robots of computers hun jobs afpakken. Maar het zou kunnen dat er domeinen zijn waarin computers nooit beter zullen zijn dan wij' Sir Roger Penrose, wiskundige

"Als we achterhalen hoe mensen verschillen van computers, dan zou dat diepgaande sociologische implicaties hebben", stelt Penrose aan de Britse krant The Telegraph. "Mensen worden depressief van de gedachte aan een toekomst waarin robots of computers hun jobs afpakken. Maar het zou kunnen dat er domeinen zijn waarin computers nooit beter zullen zijn dan wij, zoals creativiteit."



Overigens zit er een opmerkelijke paradox aan het onderzoek van Penrose. Want als de wetenschappers van zijn instituut echt de precieze verschillen tussen een computer en het menselijke brein kunnen ontdekken en aanduiden, zullen ze die werking misschien alsnog ooit artificieel kunnen nabootsen met een computer. Zeg dan maar dag met het handje tegen onze 'eeuwige voorsprong'.