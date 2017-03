Wetenschappers vinden 400.000 jaar oude mensenschedel in Portugal

Door: redactie

15/03/17

In Portugal hebben wetenschappers een 400.000 jaar oude menselijke schedel teruggevonden. Het gaat om één van de oudste menselijke fossielen ooit gevonden in Europa. Dat meldt het internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Portugese archeoloog João Zilhão.

De wetenschappers vonden de oude schedel tijdens opgravingen in een grot in Aroeira, ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het gaat zeker om de oudste menselijke fossiel ontdekt in Portugal, zegt Rolf Quam, antropoloog van de Binghamton Universiteit in New York en lid van het internationaal onderzoeksteam. "Dit is een interessante ontdekking op het Iberisch schiereiland", zegt Quam. "Deze regio is immers cruciaal om de evolutie en de oorsprong van de Neanderthalers te begrijpen."



De mensenschedel vertoont volgens de wetenschappers gelijkenissen met andere fossielen uit dezelfde periode die gevonden werden in Spanje, Frankrijk en Italië.