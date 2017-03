Door: redactie

14/03/17 - 20u43 Bron: vtmnieuws.be

Volgende week wordt in Brussel een eeuwenoude atlas van het Amerikaanse continent geveild. Het is een werk uit 1598, gedrukt in Leuven. Er bestaan nog maar een vijftigtal exemplaren van. Het veilinghuis heeft de Amerikaanse ambassade getipt, wellicht in de hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump geïnteresseerd is. Maar die heeft nog niet gereageerd.