Zien krabben doet krabben: jeuk is besmettelijk

Door: redactie

11/03/17 - 03u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Jeuk is écht besmettelijk, dat hebben Amerikaanse biologen ontdekt. De onderzoekers plaatsten een muis in een kooitje met een beeldscherm waarop een ander muisje te zien was dat zich regelmatig krabde. Binnen de kortste keren leek de proefmuis ook overal jeuk te voelen en begon die als een gek te krabben.