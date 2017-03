Aardappelen kweken op Mars zoals in de film? Moet kunnen, denken wetenschappers

Door: TT

Aardappelen kweken om te overleven op Mars: Matt Damon deed het ons al voor in 'The Martian'. Maar mogelijk kan het ook in werkelijkheid, zo concludeert een onderzoek van het International Potato Center in Peru na een jaar experimenteren.

De wetenschappers in Lima zetten een reeks experimenten op touw waarbij ze de omstandigheden op de rode planeet zo goed mogelijk probeerden na te bootsen. Verschillende aardappelsoorten werden uitgezet. Bedoeling was niet enkel te onderzoeken of de mens in de - verre - toekomst de knollen zou kunnen kweken op Mars, maar ook welke soorten het best geschikt zijn om op aarde in barre klimatologische omstandigheden te kweken.

CubeSat Het aardappelcentrum werkte samen met ruimtevaartorganisatie NASA en gebruikte grond uit de Pampas de La Joya, een woestijn in het zuiden van Peru. Die grond, droog en rijk aan zout, lijkt het felst op wat er zich in de bodem van Mars bevindt. Daarbovenop werd een hermetisch afgesloten ruimte gebouwd, de zogenaamde CubeSat. Die kan extra voeding aan de grond toevoegen en de temperatuur, luchtdruk, en het zuurstof- en koolstofdioxidegehalte regelen om de omgeving op Mars zo goed als mogelijk na te bootsen. Ook op Mars zouden de aardappelen enkel in een afgesloten serre gekweekt kunnen worden.



Niet alle aardappelvariëteiten bleken tijdens het experiment even succesvol. Maar de wetenschappers konden wel een soort die het goed doet in een zoute en harde omgeving ook in de CubeSat tot volwaardige aardappelen laten uitgroeien.



"Als de aardappelen de extreme condities waaraan wij ze onderwerpen, kunnen weerstaan, is er een goede kans dat ze ook op Mars kunnen groeien", zegt Julio Valdivia-Silva van het onderzoekscentrum.