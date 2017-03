Grootste Expo Dino World komt opnieuw naar België

bewerkt door: adv

De grootste expo over dinosaurussen ooit komt opnieuw naar België. Vanaf 20 mei veroveren meer dan zestig levensechte, geanimeerde dino's Paleis 2 van Brussels Expo. Dino World is ongeveer twee keer zo groot als de vorige versie die in 2013 plaats vond, aldus de organisatoren in een communiqué.