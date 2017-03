"Dure bril om kinderen met dyslexie vlotter te laten lezen heeft placebo-effect"

Bewerkt door Eric Belsack

9/03/17 - 18u51 Bron: Belga

© thinkstock.

De dure brillen met gekleurd glas, bedoeld om kinderen met dyslexie in staat te stellen vlotter te lezen, hebben inderdaad een heilzaame werking, maar dat is enkel toe schrijven aan een placebo-effect dat evengoed kan worden bereikt door middel van een brilletje met gewoon glas. Dat schrijft Marleen Finoulst in het gezondheidsmagazine Bodytalk.