Konijnenhol op Engelse platteland leidt naar eeuwenoud gangenstelsel

Elisa Heisen

9/03/17 - 17u17 Bron: AD.nl

Archeologen denken dat de grot werd gebruikt door late volgers van de Orde van de Tempeliers. © Michael Scott / Caters News.

Een konijnenhol op het Engelse platteland heeft geleid naar een eeuwenoud gangenstelsel. De grot werd door fotograaf Michael Scott op camera vastgelegd.

Het bewuste konijnenhol. © Michael Scott / Caters News.

Het ondergrondse stelsel werd ontdekt door een boer vlakbij het dorpje Shifnal, in de buurt van de stad Birmingham. Archeologen denken dat de grot werd gebruikt door late volgers van de Orde van de Tempeliers, een christelijke kruisridderorde die vocht ten tijde van de kruistochten in het Midden-Oosten in de 12de eeuw.



Het stelsel ligt amper één meter onder de grond en bestaat uit tientallen smalle gangetjes. Bogen die zijn uitgehouwen uit zandsteen houden de boel overeind. De enige manier om toegang te krijgen tot de grot is via het konijnenhol. Het gangenstelsel lijkt volledig intact.