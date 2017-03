Vernielingen IS leggen paleis van 2.600 jaar oud bloot in Mosoel

Door:

9/03/17 - 17u18 Bron: The Telegraph Door: Joeri Vlemings

Archeologen botsten tijdens hun onderzoek in Oost-Mosoel - eind januari op IS heroverd - op delen van een paleis dat 2.600 jaar oud is. Dat lag onder een graftombe van de profeet Jonas die IS in 2014 had opgeblazen. Mogelijk waren de terroristen zelf niet op de hoogte van de waardevolle archeologische overblijfselen.