Lego brengt eerbetoon aan vrouwelijke NASA-wetenschappers

1/03/17 - 23u07 Bron: CNN, The Guardian

© Lego.

Lego zal een set van vijf nieuwe vrouwelijke Lego-figuurtjes uitbrengen: het gaat om vrouwelijke NASA-wetenschappers, -ingenieurs en -astronauten die echt voor het ruimtevaartagentschap hebben gewerkt.

Thrilled to finally share: @LegoNASAWomen has passed the @LEGOIdeas Review and will soon be a real LEGO set! https://t.co/rcyjANsVD9 pic.twitter.com/b9OVx5UBaL — Maia Weinstock (@20tauri)

Maia Weinstock, een Amerikaanse wetenschapsauteur die met het idee voor de popjes kwam aandraven, maakte het nieuws gisteren via Twitter bekend.



Weinstock diende haar voorstel voor de set in bij Lego Ideas, waar het al gauw 10.000 publieksstemmen verwierf. Het nieuws dat haar idee het ook uiteindelijk heeft gehaald, is een droom die werkelijkheid wordt, vertelt ze.



'Women of NASA' haalde het van elf andere inzendingen, waaronder plannen voor een grote deeltjesversneller uit Lego. De nieuwe figuurtjes zullen vanaf eind 2017 of begin 2018 in de winkel liggen.



De Lego Ideas-competitie vindt twee keer per jaar plaats: de voorstellen van een of twee fans gaan uiteindelijk in productie. Het idee voor 'Women of NASA' is een eerbetoon aan de carrières van de vrouwelijke NASA-wetenschappers en moet er volgens Weinstein toe bedragen dat jongeren en volwassenen leren over de rol van vrouwen in wetenschap en technologie.



De aankondiging volgt op de oscarnominatie voor de film 'Hidden Figures', die het verhaal vertelt van drie zwarte NASA-wetenschapsters, onder andere Katherine Johnson, die in 1961 betrokken waren bij de ruimtemissie van John Glenn, de eerste Amerikaanse astronaut die in 1962 in een baan om de aarde cirkelde.



De vier andere figuurtjes zijn computerexpert Margaret Hamilton, astronaut en fysicus Sally Ride, sterrenkundige Nancy Grace Roman en astronaut en fysicus Mae Jemison.