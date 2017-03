Oudste sporen van leven op aarde? Wetenschappers vinden fossielen die mogelijk 4 miljard jaar oud zijn

Door: redactie

1/03/17 - 19u59 Bron: Belga

© reuters.

Wetenschappers hebben in Canada fossielen van bacteriën gevonden die tussen de 3,77 en 4,29 miljard jaar oud zijn. Het zou gaan om de oudste sporen van leven, bijna net zo oud als de aarde zelf. Onze planeet is 4,55 miljard jaar oud. De studie staat gepubliceerd in het vakblad Nature.

Evidence of microbial activity in & around hydrothermal vents at least 3,770 million years ago is reported this week https://t.co/sLpm2afy94 pic.twitter.com/buk8xAHTfd — nature (@nature)

De wetenschappers vonden de fossielen in de zogenaamde Nuvvuagittuq-belt, een rotslaag ten noorden van de Canadese stad Quebec. Die rotsformatie is de oudste van de aarde en mogelijk 4,29 miljard oud. "Deze microfossielen zijn de oudste sporen van leven op aarde", zegt geoloog Matthew Dodd van University College London (UCL). "Deze vondst stelt ons in staat om de puzzelstukken te leggen van de geschiedenis van de aarde en het ontstaan van leven op de planeet."



Deze ontdekking steunt de gedachte van wetenschappers dat het leven op aarde vrij snel ontstond, nadat de aarde was ontstaan. "Als het leven al snel op aarde ontstond, dan kunnen we ons de vraag stellen of dat ook mogelijk is op andere planeten", aldus Dodd.



Deze fossielen zijn alleszins veel ouder dan de vorige ontdekking van het oudste leven op onze planeet. In augustus 2016 schreven Australische wetenschappers in Nature over de toen oudste sporen van leven. Het ging om microfossielen van 3,46 miljard oud die gevonden waren in Groenland.