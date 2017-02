Deeltjesversneller in Genève ondergaat harttransplantatie

Door: redactie

28/02/17 - 22u03 Bron: Belga

Wetenschappers en ingenieurs zijn vandaag begonnen het hart te vervangen van de gigantische deeltjesversneller die België een Nobelprijs heeft opgeleverd, zo heeft het Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) zelf bekendgemaakt.

De deeltjesversneller LHC ("Large Hadron Collider") is 27 km lang en bevindt zich ter hoogte van Genève honderd meter onder de grond. Eén van de belangrijkste detectoren is de CMS en het hart daarvan is de zogenaamde pixel detector. Die wordt nu omgewisseld en die operatie geldt - net zoals de hele machine - als bijzonder complex.



De "harttransplantatie" maak de weg vrij voor een nieuwe "run" van de LHC. Die moet eigenschappen van het Standaard Model preciseren, met inbegrip van de eigenschappen van het Higgsboson dat in 2012 met de LHC is ontdekt. Het bestaan van het elementaire deeltje, dat het Standaard Model omtrent het wezen van de materie doet kloppen, was vijftig jaar daarvoor gepostuleerd door de Schot Peter Higgs en de Belgen François Englert en Robert Brout. De vondst leverde de eerste twee de Nobelprijs voor Fysica op. (Brout overleed daarvoor).