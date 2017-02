SpaceX vliegt in 2018 met klanten rond de maan

Door: redactie

27/02/17 - 23u32 Bron: Quartz, ANP

© reuters - photo news.

Elon Musk, oprichter en CEO van ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft zopas bekendgemaakt dat zijn firma door twee privépersonen werd ingehuurd om in 2018 in een bemande missie rond de maan te vliegen.

Elon Musk © reuters.

Musk kreeg van de twee klanten geen toestemming op hun namen bekend te maken, maar de individuen kennen elkaar en hebben een "significant voorschot" betaald aan het bedrijf, zo deelde hij mee.



De klanten zullen het ruimtetuig niet zelf moeten besturen: dat gebeurt door een autonoom besturingssysteem en vanaf de aarde. In geval van een probleem bestaat wel de kans dat ze zelf achter de knoppen moeten kruipen. Beide deelnemers zullen ter voorbereiding een speciale gezondheids- en veiligheidstraining aanvatten.



De missie vindt plaats in 2018 en zou ongeveer een week duren. SpaceX kan dan zijn ruimtevaartuig Dragon 2 lanceren met de nieuwe Falcon Heavy-raket. Die raket wordt deze zomer voor het eerst gelanceerd.



De volledig geautomatiseerde Dragon 2 zal vlak langs het maanoppervlak vliegen en vervolgens verder de ruimte in trekken via de achterkant van de maan, vooraleer de terugreis wordt ingezet. De reis is zo'n 500.000 à 600.000 kilometer lang.



De trip van de twee ruimtetoeristen wordt niet de eerste bemande vlucht van SpaceX. Nog dit jaar moet een onbemande Dragon 2 naar het international ruimtestation ISS reizen. Zes maanden later volgt een herhaling van die tocht, maar dan met NASA-bemanning. Zes maanden daarna zouden de ruimtetoeristen hun reis maken.



Volgens Musk hebben ook andere mensen interesse getoond in toekomstige ruimtereizen. Door toeristen de ruimte in te schieten, stelt Musk de kosten per lancering omlaag te kunnen brengen. Dat is ook in het voordeel van NASA. Bovendien levert het sneller meer gegevens op over de raketten en ruimtevaartuigen.



"Dit is een erg opwindende missie, die de interesse in de wereld voor ruimteverkenning erg moet aanwakkeren," zei Musk in een conference call met journalisten. De missie kadert volgens Musk in SpaceX' langetermijnplan van interplanetaire ruimte-exploratie. "We zullen moeten investeren in communicatie in de ruimte en dat zal belangrijk zijn voor toekomstige missies naar Mars," zei hij.



De geplande maanmissie kost zo'n 130 miljoen dollar (123 miljoen euro), aldus Musk.



Eerder deze maand maakte NASA bekend dat het hoopt in 2019 een bemande missie rond de maan uit te voeren.