Honderdjarige werkt al 40 jaar aan computergestuurde stad van de toekomst zonder politici of geld

Al sinds 1975 werkt Jacque Fresco (100) samen met zijn geliefde, Roxanne Meadows (68), in Florida aan het Venus-project. Het ultieme, ambitieuze doel is een energie-efficiënte maatschappij te ontwikkelen die volledig bestuurd wordt door een computer. Geen cash, geen politici, wél maximale levenskwaliteit.

Over twee weken wordt Jacque Fresco 101. De welgestelde Amerikaan is een ontwerper, uitvinder en futurist uit Brooklyn, die uitweek naar Florida voor zijn Venus-project. Dat is genoemd naar de plaats Venus in Florida, waar hij eind jaren 70 van vorige eeuw samen met zijn partner en architecte Roxanne Meadows een onderzoekscentrum oprichtte op een terrein van 85.000 m², een voormalige tomatenkwekerij. De twee streven naar eigen zeggen "een nieuwe, duurzame maatschappijvorm na die politiek, armoede en oorlog overstijgt".



Een computer bestuurt de maatschappij en verdeelt de middelen naar ieders behoefte. Omdat er geen politici aan te pas komen, is het systeem wars van emoties, hebzucht en corruptie. In een pas verschenen interview met Futurism heeft Meadows het over een plaats "waar technologie en wetenschappelijke methodes worden toegepast op het herinrichten van ons sociaal systeem met als hoofdbekommernis om niet de winsten maar de kwaliteit van het leven te maximaliseren".



Om dat te bereiken moeten leidinggevende mensen baan ruimen voor computers en artificiële intelligentie. In zijn boek The Best That Money Can't Buy schreef Fresco: "Als we echt de huidige internationale en sociale problemen willen aanpakken, dan moeten we uiteindelijk de aarde en al haar middelen beschouwen als het gemeenschappelijke erfgoed van alle mensen op de wereld".

