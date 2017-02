Waarom je soms witte vlekjes op je vingernagels krijgt

redactie

21/02/17 - 15u29

© rv.

Krijg je soms witte vlekjes op je vingernagels? Dan ben je zeker niet alleen. Misschien kreeg je ooit te horen dat het betekende dat je een tekort had aan calcium, maar de ware oorzaak is veel simpeler en onschadelijk.

De vlekjes, bij wetenschappers bekend als punctate leukonychia, zijn het resultaat van een klein trauma aan de nagel. Als je je vinger tussen de deur steekt of ergens tegenaan slaat, kan dat na verloop van tijd resulteren in een wit vlekje. Zelfs iets te hard op je bureau trommelen met je vingers kan al genoeg zijn om een wit vlekje te laten verschijnen. De vlekjes vormen zich aan de basis van de nagel en worden pas zichtbaar na enkele dagen. Het is dus mogelijk dat je al lang vergeten bent welk trauma je aan je nagel hebt opgelopen wanneer de vlekjes zichtbaar worden.

Zinktekort

In zeldzame gevallen zijn de witte vlekjes een teken dat je een tekort hebt aan zink. Dat kan je gemakkelijk oplossen door spinazie, bonen, vlees of zaden te eten.



In nog zeldzamere gevallen zijn de witte vlekjes een teken van malaria of lymfeklierkanker. Maar die gevallen zijn uiterst zeldzaam.



Mocht je nagel volledig wit uitslaan, dan raadpleeg je best een arts. Een volledig witte nagel kan wijzen op een hartaandoening of diabates.