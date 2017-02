SpaceX lanceert met succes bevoorradingscapsule voor ISS

Door: redactie

20/02/17 - 01u19 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse onderneming SpaceX heeft zondag met succes zijn onbemande capsule Dragon gelanceerd voor een bevoorradingsmissie naar het internationale ruimtestation ISS.

Oorspronkelijk was gepland dat de capsule zaterdag zou vertrekken, maar die lancering werd in extremis om technische redenen afgeblazen. Een dag later lukte het dus wel. De draagraket Falcon-9 werd op het voorziene uur gelanceerd vanop lanceerplatform 39A van het Kennedy Space Center in Florida. Tien minuten later landde de eerste trap van de raket alweer op aarde. Het is de zevende keer dat dit delicate manoeuvre lukte. Volgens SpaceX gaat dit de kosten van lanceringen beduidend drukken.



Het is de eerste vlucht van Dragon naar het ISS sinds een mislukte lancering in september vorig jaar, toen een explosie op het lanceerplatform zowel de raket als de satelliet verwoestte. Het is ook de eerste lancering vanop het illustere lanceerplatform 39A.



SpaceX, opgericht door ondernemer Elon Musk, heeft een contract met de NASA voor de bevoorrading van het ISS. Ook is er een akkoord om bemande vluchten te gaan uitvoeren. De capsule zou dinsdagochtend het ruimtestation moeten bereiken.