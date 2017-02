Tien jaar geleden schoot hij zich een kogel door het hoofd. Hij overleefde en kreeg nu een nieuw gezicht

Koen Van De Sype

"Het overtreft mijn stoutste verwachtingen." Dat was de reactie van de Amerikaanse Andy Sandness (31) toen hij voor het eerst zijn nieuwe gezicht zag, waaraan een team van zestig medici maar liefst 56 uur bezig was geweest. Hij kreeg een neus, wangen, mond, lippen, kaken, kin en tanden van een donor, tien jaar nadat hij zichzelf met een schot door zijn hoofd van het leven had proberen te beroven.

Het was twee dagen voor Kerstmis 2006, toen de arbeider uit Wyoming zijn breekpunt bereikte. Hij was al een hele tijd depressief en dronk. Toen hij die noodlottige dag thuis kwam van het werk, nam hij een geweer uit de kast. Hij staarde er even naar, zette het onder zijn kin en haalde de trekker over.



Op het moment dat hij het deed, besefte hij al dat het een gigantische vergissing was. Toen de politie ter plaatse arriveerde, smeekte hij om hem niet te laten sterven. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en toen hij later weer bij kennis kwam, zat zijn moeder naast hem. Omdat de kogel zijn mond had verbrijzeld, nam hij pen en papier en schreef hij: 'het spijt me'.



Reconstrueren

Hij vroeg zich ook af hoe het verder moest en het antwoord kwam in de figuur van plastisch chirurg Samir Mardini van de Mayo Clinic. Die was gespecialiseerd in gezichtsreconstructies en vertelde Sandness dat hij zijn gezicht zo goed als mogelijk zou proberen te reconstrueren.



Niet evident

Dat bleek niet evident. Sandness had geen neus en kaak meer, zijn mond was weggeblazen en hij zag slecht met zijn linkeroog. Aanvankelijk ademde en at hij via buisjes. De dokter haalde het dode weefsel en de verbrijzelde botten weg en herstelde een en ander met titanium platen en schroeven. Een deel van de kaak van Sandness werd gereconstrueerd met been en spierweefsel uit zijn heup en been. Het team maakte vooruitgang, maar kon wel geen wonderen verrichten. (lees verder onder de foto)

Maak kennis met de 'vaginafluisteraar' die meer en meer werk heeft

Uiterst zeldzame afwijking: 7-jarig meisje heeft hart dat buiten haar lichaam klopt © ap.

Na iets meer dan vier maanden en acht operaties mocht hij naar huis. Maar zijn leven was drastisch veranderd, want hij schaamde zich voor hoe hij eruit zag. Hij dekte alle spiegels in zijn huis af en durfde nog amper buiten te komen, omdat hij overal werd nagekeken. Uiteindelijk verhuisde hij naar een afgelegen huis in de bergen, waar niemand hem nog hoefde te zien.



Telefoontje

Maar in de lente van 2012 kwam er een telefoontje dat zijn leven helemaal zou omgooien. Dokter Mardini vertelde hem dat de Mayo Clinic wilde beginnen met een gezichtstransplantatieprogramma en hij bleek een ideale kandidaat. Ondanks het feit dat zo'n procedure wereldwijd nog maar een twintigtal keer was uitgevoerd en hij waarschijnlijk levenslang medicijnen tegen afstotingsverschijnselen zou moeten nemen, aarzelde Sandness geen moment. "Niet als je eruit ziet zoals ik", vertelt hij. (lees verder onder de foto) © ap.

Het duurde uiteindelijk nog drie jaar voor de dokters er na intensief studeren en oefenen op kadavers klaar voor waren en er een geschikte donor was. De operatie vond acht maanden geleden plaats in de Mayo Clinic. En de resultaten - die nu pas bekend werden gemaakt - zijn indrukwekkend. (lees verder onder de foto's) © ap. © ap.

Zelf zag Andy zijn nieuwe gezicht voor het eerst drie weken na de ingreep. Het behoorde daarvoor toe aan een 21-jarige jongeman, Calen Ross, die uit het leven was gestapt in juni vorig jaar. Ross had zich opgegeven voor orgaandonatie en zijn acht maanden zwangere vrouw Lilly (19) zette ook het licht op groen om zijn gezicht te laten transplanteren. "Ik was eerst sceptisch", vertelt ze. "Ik wilde niet het risico lopen om op een dag het gezicht van Calen ergens tegen te komen. Maar ik werd gerustgesteld. De patiënt zou zijn eigen voorhoofd en ogen houden en hij zou niet herkenbaar zijn." (lees verder onder de foto) © ap. © ap.