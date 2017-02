Lopen er binnenkort weer mammoeten rond op aarde?

Door: redactie

17/02/17 - 23u57 Bron: National Geographic

De wolharige mammoet. © RV.

Goed 4.000 jaar geleden stierf de mammoet uit, maar wetenschappers aan de Harvard University maken zich sterk binnen de twee jaar een nieuw type olifant te kunnen ontwikkelen dat sterke gelijkenissen heeft met het prehistorische dier.

De wolharige mammoet zwierf vrij rond in Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika tijdens de laatste ijstijd, voordat het dier ongeveer 4.000 jaar geleden het loodje legde. Wetenschappers zijn er nog altijd van overtuigd dat het veranderende klimaat en de jacht van de mens aan de oorzaak liggen van het feit dat het plots gedaan was met de mammoet.



Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 'American Association for the Advancement of Science' (AAAS) in Boston hebben onderzoekers een revolutionair plan aangekondigd: ze maken gebruik van de nieuwste technieken voor wat betreft genetische manipulatie om de mammoet terug op deze aardbol te krijgen.



Binnen de twee jaar willen de wetenschappers een embryo van een mammoet inplanten in de baarmoeder van een Aziatische olifant, het dier dat het dichtst aanleunt bij het oerdier. "We zijn er nog niet, maar het hoeft niet lang meer te duren," zei hoogleraar George Church.



Het dier zal worden omgedoopt tot een mammolifant. Denk aan een olifant met kleine oren, het kenmerkende, lange haar van de mammoet en een bloedsysteem dat tegen de koude bestand is.



Tegenkanting

Niet iedereen gaat echter akkoord met het project. "Het is een onzeker iets. Los van het feit dat de kans heel klein is dat er uit DNA-materiaal een levende mammoet kan worden gebouwd, weten we niet zeker wat de mammoet nu precies typeert", zegt een wetenschapper.



"De mammoet was meer dan enkel een hoopje genen", zegt Matthew Cobb, professor zoölogie aan de Universiteit van Manchester. "Hij was ook een sociaal dier, net als de moderne Aziatische olifant. Wat zal er gebeuren eens de nieuwe hybride olifant er is? Hoe zal de mammoetolifant ontvangen worden door de andere olifanten?"