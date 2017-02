Ontstekingsremmer verkleint kans op complicaties bij mensen met hiv en tbc

Door: redactie

Ontstekingsremmers kunnen een belangrijke rol spelen bij de behandeling van hiv-patiënten die ook geïnfecteerd zijn met tuberculose (tbc), zoals in Sub-Sahara-Afrika regelmatig voorkomt. Door die patiënten ook ontstekingsremmers te geven, hebben ze minder kans op tbc-gerelateerde complicaties. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en universiteiten in Kaapstad en Londen.

Het hiv-virus verzwakt het immuunsysteem, waardoor de patiënten vatbaarder worden voor andere gevaarlijke infecties. In Sub-Sahara-Afrika komt tbc het meest voor in combinatie met hiv. Vaak wordt de tbc-infectie echter erger wanneer die mensen met antiretrovirale therapie (aidsremmers) beginnen. Dat is het gevolg van een infectie die TB-IRIS wordt genoemd. Een kwart van die patiënten belandt zelfs met complicaties in het ziekenhuis.



Uit de studie blijkt nu dat prednison, een goedkope ontstekingsremmer die overal in Afrika beschikbaar is, het probleem van de complicaties gedeeltelijk kan voorkomen. Met prednison daalde het aantal TB-IRIS-ontstekingen met 30 procent. En als de ontsteking toch optrad, dan waren de complicaties minder ernstig, zeggen de onderzoekers.



Lut Lynen, hoofd van het departement Klinische Wetenschappen aan het ITG, wijst erop dat patiënten die TB-IRIS ontwikkelen, dat vaak zien als een falen van hun behandeling met antiretrovirale middelen. "'Deze pillen maken me ziek', horen we vaak", zegt Lynen. "Dit ondermijnt het vertrouwen van de patiënt. Met prednison kunnen we dit gedeeltelijk vermijden."



De resultaten van de klinische studie van het ITG, University of Cape Town en University College London werden voorgesteld tijdens de hiv-conferentie CROI 2017 in het Amerikaanse Seattle.