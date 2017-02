"Zeven op de tien specialisten willen veiliger ziekenhuis"

Door: redactie

Bijna zeven op de tien specialisten vinden dat na de aanslagen van 22 maart de ziekenhuizen veiliger moeten. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad De Specialist tussen oktober en december 2016 bij 1.286 artsen-specialisten.

Meer concreet vindt 68,5 procent van de Nederlandstalige artsen-specialisten dat het ziekenhuis een veiligere plek moet zijn dan nu het geval is. Bij de Franstaligen is dat zelfs nog 10 procent meer (78,8 procent).



Gevoelig punt

"Het is natuurlijk zo dat men in ziekenhuizen door hun constellatie vlot binnen en buiten kan. In de nasleep van 22 maart is dat een gevoelig punt, waar meer aandacht aan moet worden besteed", zegt hoofdredacteur van De Specialist, Pascal Selleslagh. Die wijst erop dat heel wat ziekenhuizen momenteel bezig zijn met een nieuwbouw en daarmee rekening houden, bijvoorbeeld door gecontroleerde toegang via badges.



Ziekenhuisnoodplannen

Daarnaast is men volgens De Specialist volop bezig aan een update van de ziekenhuisnoodplannen. Ieder ziekenhuis moet over zo'n gevalideerd noodplan beschikken. In de praktijk heeft volgens Selleslagh slechts een op de drie er een. Tegen 2018 moet er één geüniformeerd systeem komen over het hele land, dat ervoor moet zorgen dat er bij noodgevallen binnen het uur 1.000 bedden kunnen worden vrijgemaakt.